13/01/2017 19:58

MILAN ROMAGNOLI FEBBRE / Rientra l'allarme Romagnoli. Il difensore, costretto a saltare la sfida contro il Torino di Coppa Italia, ci sarà in campionato. Il calciatore, come riporta 'Sky Sport', ha smaltito la febbre, che lo aveva bloccato, rendendosi così disponibile per il match della 20esima giornata di serie A proprio contro i granata.

M.S.