13/01/2017 19:51

CALCIOMERCATO CAGLIARI BISOLI / Il Cagliari ha individuato in Dimitri Bisoli il rinforzo per il centrocampo. I sardi anche oggi - come riporta 'Sky Sport' - ha avuto dei contatti per riuscire a portare in Sardegna il calciatore classe '94 del Brescia. Il giocatore, accostato anche al Genoa, potrebbe lasciare le 'Rondinelle' al termine della stagione.

M.S.