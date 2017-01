13/01/2017 19:51

NAPOLI MILIK ALLENAMENTO / La strada è segnata, ora per Milik può partire il conto alla rovescia: dopo il via libera del professor Mariani, l'attaccante del Napoli è tornato oggi ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. Dopo una prima parte di lavoro personalizzato, il polacco si è unito alla squadra per gli esercizi tecnico-tattici.

B.D.S.