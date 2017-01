Calciomercato Chelsea, Conte e Costa ai ferri corti. Gli agenti dell'attaccante in Cina!

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

13/01/2017 19:14

CALCIOMERCATO CHELSEA CONTE COSTA / Antonio Conte e Diego Costa ai ferri corti: tra il tecnico del Chelsea e l'attaccante spagnolo le scintille negli ultimi mesi non sono mancate e in questa settimana si è arrivati ad una nuova rottura. Come si legge sul 'The Telegraph', infatti, nei giorni scorsi ci sarebbe stata una lite tra Diego Costa e lo staff medico dei 'Blues'. Una situazione che avrebbe spinto Conte ad escludere il calciatore dalla sfida di domani contro il Leicester di Claudio Ranieri.

A questo punto potrebbero tornare prepotentemente di moda le offerte cinesi per l'ex dell'Atletico Madrid: il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro avrebbe pronta un'offerta da circa 90 milioni di euro per il club inglese e un ingaggio da 35 milioni per il calciatore.

Il Chelsea non vorrebbe privarsi di Costa a gennaio ma se il rapporto con Conte dovesse deteriorarsi ulteriormente, non è escluso che vengano prese in considerazione le offerte cinesi. Anzi, come si legge sul 'Daily Mail', gli agenti dello spagnolo sarebbero volati in Cina per valutare l'esistenza di offerte concrete.