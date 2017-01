Calciomercato Frosinone, pista straniera per Gucher: le ultime di CM.IT

Maurizio Russo / S.F.

13/01/2017 19:35

CALCIOMERCATO FROSINONE/ Si tinge di 'giallo' il futuro di Robert Gucher, prima ad un passo dall'Avellino, poi vicinissimo al Vicenza ma rimasto ancora a Frosinone. Il club ciociaro, visti gli ottimi rapporti, avrebbe voluto cedere il centrocampista austriaco al club irpino, ma il diretto interessato non ha trovato l'accordo con l'Avellino prediligendo la destinazione Vicenza. L'accordo tra i veneti e il Frosinone però non è stato raggiunto e il presidente dei gialloblu Maurizio Stirpe, ai microfoni di 'Ciociaria Oggi', ha anche aperto ad una possibile permanenza. Tra i due 'litiganti', Vicenza e Avellino, è pronto ad inserirsi un terzo incomodo. Come raccolto da Calciomercato.it, lo Sturm Graz ha sondato il terreno per Gucher: il club austriaco sarebbe pronto a riportare in patria il centrocampista dopo otto anni di militanza in Ciociaria.