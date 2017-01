Inter-Chievo, i convocati di Pioli: c'è Gagliardini

13/01/2017 19:07

INTER CHIEVO PIOLI GAGLIARDINI / Sono 24 i convocati di Stefano Pioli in vista della sfida di domani contro il Chievo. Il tecnico dell'Inter potrà subito contare sul nuovo arrivato, Gagliardini, che potrebbe già essere schierato da titolare. In dubbio per domani, come si evince dal comunicato, Carrizo, che sarà valutato domani.

Ecco l'elenco completo dei calciatori a disposizione per domani:

1 Handanovic, 46 Berni, 92 Di Gregorio; 2 Andreolli, 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 21 Santon, 24 Murillo, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 6 Joao Mario, 7 Kondogbia, 17 Medel, 19 Banega, 27 Gnoukouri; 8 Palacio, 9 Icardi, 11 Biabiany, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 96 Barbosa.