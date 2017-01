Calciomercato Juventus, ds Ascoli: "Accordo per Orsolini. Rimarrà fino a giugno"

13/01/2017 18:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / Il futuro di Riccardo Orsolini sarà alla Juventus. Ormai non sembrano esserci più dubbi: il club bianconero ha battuto la forte concorrenza del Napoli per il giovane esterno italiano in forza all'Ascoli. La conferma dell'accordo trovato tra la 'Vecchia Signora' e il club di serie B è arrivata direttamente dal direttore sportivo della squadra marchigiana, Cristiano Giaretta, che ha parlato a margine della conferenza stampa per illustrare i dettagli del prolungamento di contratto con il portiere Ivan Lanni: "L'accordo con la Juve è stato raggiunto - si legge su picenotime.it - Per i dettagli ci dobbiamo aggiornare. Non potevamo dire più di tanto, ma c'è stata sempre la volontà".

Calciomercato Juventus, Giaretta: "Maxi offerta del Napoli? Non è vera"

Il calciomercato Juventus è pronto ad arricchirsi di un nuovo colpo. I bianconeri sono ad un passo da un calciatore che piaceva molto anche al Napoli. Giaretta in merito alla trattativa con gli azzurri si è così espresso: "Non è vera la notizia della maxi offerta del Napoli - ammette il ds dell'Ascoli - Ci sono ancora tanti dettagli da definire. C'è una parte basica, una variabile e discorsi legati a diversi giocatori, la cosa certa è che Orsolini rimarrà fino al termine della stagione".

Una Juventus, quindi, che guarda al calciomercato per una squadra sempre più giovane e soprattutto italiana. Prima di Orsolini, per il quale manca ancora l'ufficialità, i bianconeri, nella giornata di ieri, hanno, infatti, comunicato l'acquisto di un altro importante prospetto, quello di Mattia Caldara, centrale difensivo classe '94 che rimarrà all'Atalanta ancora per un anno e mezzo prima di sbarcare a Vinovo.

M.S.