Calciomercato Roma, futuro Marchizza: le ultime di CM.IT

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

13/01/2017 18:11

CALCIOMERCATO ROMA MARCHIZZA / Riccardo Marchizza, fresco di convocazione con la Nazionale Under 19 di Baronio, è uno dei prospetti più interessanti cresciuti nella Primavera della Roma di Alberto De Rossi, tanto da essersi meritato la possibilità di esordire in prima squadra in Europa League contro l'Astra Giurgiu.

La Roma conta molto sul giocatore e, non a caso, in estate, ha posto ll veto su una partenza di Marchizza, richiesto all'epoca da Crotone, Genoa e Sampdoria. Il nome del difensore classe 1998, anche in questa sessione di calciomercato invernale, è rimasto nell'orbita della Samp, così come di Atalanta, Chievo e Sassuolo.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, l'entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa stanno ora valutando la soluzione migliore per il suo futuro, tra permanenza e partenza altrove per giocare con più continuità in un campionato più competitivo rispetto a quello Primavera.