Torino, infortunio Castan: il comunicato UFFICIALE

TORINO CASTAN INFORTUNIO IAGO FALQUE / Non arrivano buone notizie per il Torino. I granata dovranno fare a meno per le prossime settimane di Castan. Il difensore - come si legge sul sito ufficiale del club - si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una sofferenza al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra la cui entità necessita di ulteriore valutazione nell’arco di tempo di una settimana.

L'ex Roma salterà, quindi, certamente il Milan. A rischio per la sfida contro i rossoneri c'è anche Iago Falque, che ha lavorato a parte anche oggi dopo la contusione al tallone.

