13/01/2017 17:37

CALCIOMERCATO CORINTHIANS DROGBA / Didier Drogba è alla ricerca di una nuova avventura. L'attaccante ivoriano, svincolato da novembre dopo l'esperienza con la maglia del Montreal Impact, è stato accostato in questi giorni a Marsiglia, Napoli e Milan ma nel futuro potrebbe esserci il Brasile. Il bomber ex Chelsea - secondo quanto riportato da ''Uol Esporte' - sarebbe più che un'idea per il Corinthians, che ne starebbe trattando il suo acquisto.

M.S.