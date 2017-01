Calciomercato Juventus, ds Schalke 04: "Kolasinac a gennaio non si muove. Il Chelsea..."

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

13/01/2017 17:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC SCHALKE 04 / Sead Kolasinac non lascerà lo Schalke 04 a gennaio. L'obietto del calciomercato Juventus di gennaio in vista di una sempre più probabile partenza di Evra, conteso da Valencia e Crystal Palace, dovrebbe continuare a giocare per i tedeschi almeno fino a giugno.

Ad ammetterlo, spazzando via ogni dubbio, è stato il direttore sportivo dello Schalke 04, Christian Heidl: "Non è cambiato niente rispetto a qualche giorno fa. E’ un giocatore sotto contratto con noi fino a giugno, non c’è altro da aggiungere - ammette ai microfoni di 'Fantagazzetta.com' - Possibile che vada via in questa sessione di calciomercato? Assolutamente no - prosegue il ds - Vogliamo tenerlo, fino a giugno non va da nessuna parte".

NESSUN CONTATTO - "Non ho parlato con la Juve. Se poi hanno contattato il giocatore non so dirlo ma la nostra posizione è abbastanza chiara".

Calciomercato, non solo Juventus: anche Milan e Chelsea sul calciatore

Il terzino sinistro è stato accostato anche a Milan e Chelsea. In questi giorni si è fatta avanti la possibilità che Kolasinac lasci lo Schalke 04 per un'offerta vicina ai quattro milioni di euro. Heidl ha voluto mettere a tacere anche questa voce, almeno per il momento: "E’ stato detto tutto - prosegue il ds dei tedeschi - Non c'è altro dire. Mi fermo qui. Chelsea? Vale lo stesso discorso. Non ci priviamo a gennaio di Kolasinac".

A questo punto - nonostante le smentite di Adriano Galliani - la Juventus potrebbe decidere di spingere per Mattia De Sciglio. Il terzino del Milan ha attualmente un contratto in scadenza nel 2018 e una valutazione di mercato di circa 20/25 milioni di euro