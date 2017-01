14/01/2017 02:32

REAL SOCIEDAD EUSEBIO / Rinnovo in arrivo per Eusebio, tecnico della Real Sociedad in scadenza di contratto il prossimo giugno: come si legge su 'Diario Vasco' sono iniziati i colloqui per il prolungamento del contratto e la trattativa potrebbe avere esito positivo vista la volontà di entrambe le parti di continuare insieme.

B.D.S.