13/01/2017 16:56

CONTE MANAGER DEL MESE / Altro record per Antonio Conte. Dopo aver eguagliato il numero di vittorie consecutive ottenute in campionato (13), il tecnico italiano del Chelsea entra nella storia della Premier League per essere stato il primo ad aggiudicarsi il premio 'Manager of the Month' per tre mesi consecutivi.

M.R.