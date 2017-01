Inter-Chievo, Maran contro il calendario: "Speravamo di essere trattati meglio"

13/01/2017 16:43

INTER CHIEVO MARAN CONFERENZA / Contento per la reazione dopo la sconfitta con l'Atalanta, non per il calendario: Rolando Maran sottolinea i pochi giorni di riposo del Chievo alla vigilia della sfida contro l'Inter. In conferenza stampa il tecnico spiega: "A Firenze ho visto una bella reazione dopo l'Atalanta, ora servirà la stessa convinzione contro l'Inter. E' stata una settimana corta, abbiamo avuto 3 partite in 6 giorni, ma la squadra ha recuperato. Ovviamente un giorno in più sarebbe servito per preparare meglio la partita ma ormai il calendario è stato fatto. Si dice che lamentarsi faccia male e sappiamo che non abbiamo molto peso. Speravamo di essere trattati meglio".

Sull'Inter, Maran dice: "Ha trovato la quadratura giusta con Pioli che ha dato un'impronta positiva alla squadra. I risultati parlano chiaro: stanno bene. Noi vogliamo fare risultato, già con la Fiorentina abbiamo dimostrato di essere sul pezzo".

B.D.S.