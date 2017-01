Calciomercato Torino, Wenger cita Trump su Belotti: "Notizia fake"

13/01/2017 16:10

TORINO WENGER BELOTTI TRUMP / Con il recente rinnovo del contratto, il Torino ha fissato la clausola rescissoria - valida solo per l'estero - di Andrea Belotti a 100 milioni di euro. Ecco perché il direttore sportivo Petrachi prima ed il presidente Cairo poi, hanno pubblicamente respinto al mittente la presunta di 65 milioni avanzata dall'Arsenal per il centravanti della Nazionale azzurra. Una proposta indecente che però non trova conferma dalla controparte. In conferenza stampa il manager dei 'Gunners' Arsene Wenger ha preso ad esempio Donald Trump e citando il neo presidente eletto degli Stati Uniti in merito ai dossier sulle elezioni americane hackerate dai russi si è limitato a rispondere con un secco: "Questa è quella che oggi si chiama una notizia fake".

M.R.