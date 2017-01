DIRETTA Serie A, Udinese-Roma: segui la cronaca LIVE

Daniele Trecca (@danieletrecca)

15/01/2017 14:00

DIRETTA UDINESE ROMA / Dopo la cinica vittoria in casa del Genoa, la Roma cerca un altro successo lontano dalle mura amiche, ma dovrà vedersela contro una Udinese determinata a riscattare la disfatta interna contro l'Inter, arrivata proprio sul finire del match. Diverse le assenze in casa giallorossa, con le squalifiche di De Rossi e Rüdiger che hanno ulteriormente complicato i piani di Spalletti. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All.: Delneri

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Fazio, Manolas, J. Jesus; B. Peres, Strootman, Paredes, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti

CLASSIFICA: