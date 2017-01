Calciomercato Palermo, Sunjic ai dettagli: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

13/01/2017 15:50

CALCIOMERCATO PALERMO SUNJIC / Eugenio Corini ha chiesto rinforzi in difesa e presto potrebbe essere accontentato. Secondo fonti tedesche, infatti, il Palermo sta per chiudere l'acquisto del centrale Toni Sunjic dallo Stoccarda. Le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it riportano che il Nazionale bosniaco classe 1988 dovrebbe trasferirsi in Sicilia con la formula del prestito per 6 o 18 mesi con diritto di riscatto legato alla salvezza dei rosanero per circa un milione di euro. Contestualmente il club tedesco ha chiesto nuovamente informazioni su Carlos Embalo, giovane attaccante esterno seguito anche la scorsa estate.