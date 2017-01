Calciomercato Verona, UFFICIALE: rescissione per Maresca

13/01/2017 15:44

VERONA MARESCA RESCISSIONE - Enzo Maresca non è più un calciatore del Verona. Come anticipato da Calciomercato.it, l'incontro avvenuto oggi con l'agente del 36enne centrocampista ha portato all'accordo per la rescissione del contratto con 6 mesi di anticipo sulla scadenza naturale. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dal club scaligero: "L'Hellas Verona FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto professionale con il calciatore Enzo Maresca".

A.L.