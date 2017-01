Calciomercato Genoa, UFFICIALE: Rubinho ha rescisso, vicino il ritorno in rossoblu

13/01/2017 15:31

GENOA RUBINHO - E' sempre più vicino il ritorno di Rubinho al Genoa. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Como (club militante in Lega Pro) ha comunicato la rescissione del contratto col 34enne portiere brasiliano: "Si comunica che, per forte volontà dell'interessato, è avvenuta la rescissione consensuale del contratto del giocatore Rubens Fernando Moedim". L'ex Juventus sarà il vice di Lamanna che, a sua volta, sostituirà in porta l'infortunato Perin.

A.L.