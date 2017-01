VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 20a giornata giornata: consigli e top 11

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

13/01/2017 15:20

FANTACALCIO SERIE A VENTESIMA GIORNATA - Comincia il girone di ritorno della Serie A 2016/2017. Il ventesimo turno sarà aperto sabato alle 18 da Crotone-Bologna a cui farà seguito, alle 20.45, l'anticipo tra Inter e Chievo. Domenica alle 12.30 è in agenda Cagliari-Genoa. Cinque gare alle 15: Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo ed Udinese-Roma. Il posticipo domenicale vedrà di fronte Fiorentina e Juventus. Lunedì alle 20.45 Torino-Milan chiuderà il programma. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 20a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.





Fantacalcio: top 11 e consigli 20a giornata Serie A

(3-4-3): Szczesny; Acerbi, Tonelli, Bruno Peres; Mertens, Bonaventura, Gomez, Marchisio; Dybala, Belotti, Dzeko.

Panchina: Reina; Alex Sandro, Burdisso; Hamsik, Kurtic; Immobile, Muriel.



CROTONE-BOLOGNA sabato ore 18

CHI SCHIERARE: Rohden e Falcinelli, punti fermi di Nicola. Viviani e Di Francesco: la gioventù può fare la differenza.

CHI EVITARE: Martella, poco efficace. Nagy: ha perso un po' di fiducia.

FATTORE BONUS: Cordaz, possibile voto da modificatore. Destro: tornerà al gol?



INTER-CHIEVO sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Perisic ed Icardi, eccellenza nerazzurra. Pellissier: non molla mai.

CHI EVITARE: Kondogbia, distratto da possibili voci di mercato. Sorrentino: il pericolo malus è elevato.

FATTORE BONUS: Joao Mario può essere devastante tra le linee. Meggiorini: ex dal dente avvelenato.



CAGLIARI-GENOA domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Barella e Borriello per ripartire dopo lo stop col Milan. Simeone e Ocampos: pericoli argentini.

CHI EVITARE: Pisacane, il Genoa sulle fasce fa paura. Laxalt: leggermente appannato.

FATTORE BONUS: Isla, positivo contro il Milan. Rigoni: occhio agli inserimenti.



LAZIO-ATALANTA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Immobile e Felipe Anderson, classe per colpire la freschezza atalantina. Gomez e Conti: momento eccezionale.

CHI EVITARE: Biglia, può risentire dell'errore dagli undici metri. Berisha: l'emozione può tradirlo.

FATTORE BONUS: attenzione alle sgroppate di Lulic. Kurtic: può essere la variabile impazzita.



NAPOLI-PESCARA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Zielinski e Mertens, tecnici e letali. Gilardino: subito chiamato in causa.

CHI EVITARE: Hysaj, sfortunatissimo contro la Sampdoria. Bizzarri: occhio al passivo.

FATTORE BONUS: Insigne vuole tornare a disegnare traiettorie impossibili. Benali: licenza di inventare.



SAMPDORIA-EMPOLI domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Muriel e Torreira, capisaldi blucerchiati. Maccarone e Croce: vecchia guardia empolese.

CHI EVITARE: Praet, abulico. Saponara: stagione negativa.

FATTORE BONUS: Quagliarella, pronto a timbrare. Skorupski: può subire gol ma il voto alto è alla portata.



SASSUOLO-PALERMO domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Acerbi e Politano, Di Francesco punta su di loro. Quaison: se in giornata potrà darvi soddisfazioni.

CHI EVITARE: Berardi, ancora troppo presto per gioire. Gonzalez: lasciate perdere.

FATTORE BONUS: Defrel, ha grande potenziale. Nestorovski: gli può bastare una occasione.



UDINESE-ROMA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Thereau e De Paul per mettere in difficoltà la Roma. Bruno Peres e Dzeko: può essere la loro partita.

CHI EVITARE: Kums, rischia il posto. Juan Jesus: poco convincente.

FATTORE BONUS: le incursioni di Jankto possono creare grattacapi. Nainggolan: chiave tattica del match.



FIORENTINA-JUVENTUS domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Bernardeschi e Borja Valero, cuore pulsante del gioco viola. Dybala e Higuain: impossibile lasciarli fuori.

CHI EVITARE: Tomovic, anello debole della fascia di Sousa. Khedira: la spia della riserva è accesa.

FATTORE BONUS: Kalinic, spesso a segno contro i bianconeri. Marchisio: vuole tornare al gol.



TORINO-MILAN lunedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Belotti e Benassi, bonus e buoni voti. Bonaventura e Suso: i migliori per Montella.

CHI EVITARE: Barreca, gara da mal di testa per lui. Locatelli: rischia di essere schiacciato dalla mediana granata.

FATTORE BONUS: Iago Falque, sa essere letale. Bacca: one shot, one kill?