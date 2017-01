DIRETTA Serie A, Napoli-Pescara: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

15/01/2017 14:00

NAPOLI PESCARA DIRETTA CRONACA - Il Napoli di Maurizio Sarri ospita, per la ventesima giornata del campionato di serie A, il Pescara di Massimo Oddo. Probabile esordio tra gli abruzzesi del nuovo bomber, Alberto Gilardino, appena arrivato dall'Empoli. I campani, però, cercheranno di arginarlo e conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle squadre che li precedono in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Paolo.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

PESCARA (4-3-1-2): Bizzarri; Crescenzi, Coda, Zuparic; Verre, Bruno, Cristante, Memushaj; Caprari, Gilardino, Benali. All. Oddo

