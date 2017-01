VIDEO CM.IT - IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Sofiane Feghouli

Maurizio Russo

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / Sostituire Salah partito per la Coppa d'Africa è l'obiettivo principale del calciomercato Roma in questa sessione invernale. Tanti i nomi accostati al club giallorosso che però, come ammesso anche da Spalletti in conferenza stampa la settimana scorsa, è focalizzato soprattutto su uno: Sofiane Feghouli. Il 27enne attaccante esterno algerino (con passaporto francese) sembrava vicino al trasferimento nella Capitale - tanto che si era vociferato addirittura di una sua possibile convocazione per la trasferta di domenica ad Udine - anche in considerazione del poco spazio che Bilic gli ha concesso nella prima parte della stagione al West Ham. Ma poi in casa 'Hammers' è scoppiata la grana Payet, che rischia di complicare anche i piani della Roma: se fosse il francese a lasciare la Premier League, magari per tornare al Marsiglia dell'ex Rudi Garcia, allora Feghouli potrebbe essere tolto dal calciomercato.

Calciomercato Roma, Feghouli 'rimandato' alla prossima settimana

Nato a Levallois-Perret e cresciuto nelle giovanili del Red Star prima e del Paris Fc poi, a 15 anni Feghouli viene notato dal Grenoble che lo fa esordire in prima squadra non ancora maggiorenne. Con i biancoblu conquista la promozione in Ligue 1 e nel 2010, da svincolato, decide di fare il grande salto e trasferirsi in Spagna al Valencia. Ma alla prima stagione trova poco spazio e così a gennaio viene subito girato in prestito secco all'Almeria. Tornato ai 'Pipistrelli', gioca cinque anni da titolare segnando 20 gol in 146 presenze nella Liga. Non volendo rinnovare il contratto in scadenza e dopo essere stato a lungo corteggiato dall'Inter, nell'estate del 2016 si trasferisce a costo zero al West Ham dove però viene impiegato col contagocce e non va mai a segno in Premier League. La Roma è pronta a dargli una chance per rilanciarsi, ma il West Ham non gradisce la formula del prestito con diritto di riscatto, valutandolo tra i 10 e i 12 milioni di euro. Ormai se ne riparlerà all'inizio della prossima settimana, ma la Roma non aspetterà troppo a lungo Feghouli, essendo pronta a virare su altri obiettivi come Musonda.