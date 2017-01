Sassuolo-Palermo, furia Corini: "Qui sembra Hiroshima"

13/01/2017 14:35

SASSUOLO PALERMO CONFERENZA CORINI / Non ha gradito il movimento del presidente Zamparini, i contatti per il ritorno di De Zerbi: Eugenio Corini in conferenza stampa ha mostrato tutta la sua arrabbiatura per una società che fatica a dare fiducia ai propri allenatori. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Palermo ha spiegato: "Vanno anche bene le critiche, mannon quelle autolesionistiche. Non pensavo di essere messo in discussione visti i miglioramenti. Sono rimasto per il sostegno della città".

Alla domanda dei contatti tra il patron e De Zerbi, Corini è sbottato: "Parlo da tifoso rosanero: se non si esce dal limbo diventa complicato giudicare un progetto, anche con Guardiola o Mourinho. Non si può dire che in ogni partita si rischia di andare a casa. I giocatori mi seguono e la gente apprezza lo sforzo. Faremo di tutto per fare risultato, ma se non è apprezzabile vederne ventimila allo stadio dopo sette sconfitte di fila, allora cosa lo è? Resto ma a Palermo ogni partita è una bomba atomica. Qui è sempre Hiroshima".

