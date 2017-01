DIRETTA Serie A, Sassuolo-Palermo: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

15/01/2017 14:00

SASSUOLO PALERMO DIRETTA - Sfida che vale molto in chiave salvezza quella in programma tra il Sassuolo di Eusebio Di Francesco e il Palermo di Eugenio Corini. Soprattutto per i rosanero che cercheranno di rosicchiare punti agli emiliani, avanti di 8 punti in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Mapei Stadium'.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Aquilani, Sensi, Mazzitelli; Politano, Defrel, Ragusa. All. Di Francesco

PALERMO (3-5-1-1): Posavec; Vitiello, G. Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Gazzi, Aleesami; Quaison; Nestorovski. All. Corini

CLASSIFICA: