Calciomercato Roma, pochi giorni per Feghouli poi si cambia obiettivo

13/01/2017 14:15

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI MUSONDA / La Roma non molla la presa per Sofiane Feghouli: la trattativa con il West Ham per l'esterno algerino resta bloccata, ma la società capitolina continua a provarci e lo farà ancora per qualche giorno. L'idea dei giallorossi è di chiudere l'operazione al massimo entro l'inizio della prossima settimana. Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera definitiva, si virerà in maniera netta su Musonda (Chelsea) che resta la principale alternativa all'algerino. Tra i nomi seguiti dalla Roma c'è da tempo anche Georges-Kévin N'Koudou, 21enne esterno francese del Tottenham.

B.D.S.