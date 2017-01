DIRETTA Serie A, Cagliari-Genoa 0-0: subito un cambio: Di Gennaro. Segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

15/01/2017 12:30

CAGLIARI GENOA DIRETTA - Sfida tutta rossoblu quella in programma per il 'lunch match' della ventesima giornata del campionato di serie A. Il Cagliari di Rastelli ospita il Genoa di Juric: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 23 punti e veleggiano tranquillamente a metà classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Sant'Elia'.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Capuano, Murru; Dessena, Di Gennaro, Barella; Joao Pedro; Borriello, Farias. All. Rastelli

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Cofie, Laxalt; Rigoni, Simeone, Ocampos. All. Juric

CLASSIFICA: Juventus 45; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36, Inter 36; Atalanta 35; Torino 29; Fiorentina 27*; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 23; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9; Pescara 9.

SEGUI LA CRONACA LIVE:

PRIMO TEMPO

Ancor prima del fischio d'inizio, Di Gennaro è stato sostituito per un probabile guaio muscolare. Al suo posto è entrato in campo Tachtsidīs. Un cambio non conteggiato nei tre concessi.

1' - Gara iniziata!

8' - Sbagia tutto Joao Pedro, che potrebbe approfittare di una deviazione su calcio d'angolo. Si ritrova a un metro dalla porta ma, di tacco, non riesce a segnare il gol del vantaggio. Palla sul fondo clamorosamente.

10' Ancora Cagliari in avanti, con il Genoa che pare subire in questa fase della gara. Farias ci prova da fuori con un diagonale diretto sul secondo palo. Palla di poco fuori.