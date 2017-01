14/01/2017 01:30

HULL CITY NIASSE GOEBEL - Doppia ufficialità di calciomercato per l'Hull City. Il sodalizio di Premier League ha annunciato l'arrivo via Everton in prestito per sei mesi dell'attaccante Niasse e l'acquisto a titolo definitivo dal Porto del centrocampista Evandro (contratto fino al giugno 2019).



G.M.