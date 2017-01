13/01/2017 13:47

EMPOLI BARBA LAS PALMAS - Altra esperienza all'estero per Federico Barba. Il 23enne difensore dell'Empoli, attualmente fermo ai box per infortunio, dopo la sfortunata parentesi a Stoccarda è tornato in Toscana. Ma potrebbe lasciare gli azzurri in questa sessione di mercato: il Las Palmas, infatti, si è interessato a lui. Solo un timido approccio, per ora, che magari potrà diventare qualcosa di concreto tra qualche giorno. Staremo a vedere.

A.L.