Calciomercato Milan, Galliani: "Mai parlato con la Juve per De Sciglio"

13/01/2017 13:18

MILAN GALLIANI DE SCIGLIO JUVENTUS - La Juventus avrebbe messo le mani su De Sciglio per la prossima estate. Adriano Galliani ha però smentito una possibile trattativa con i bianconeri per il terzino rossonero: "Non ho mai parlato con la Juve per De Sciglio, ha un contratto di 18 mesi, abbiamo tutto il tempo - ha sottolineato l'Ad milanista a margine della riunione in Lega Calcio - Rinnovo? Voi lo sapete benissimo, al Milan è un periodo... Deulofeu? Nessuna novità, non ci sono ancora risposte, se arriva bene sennò stiamo come stiamo. Il calciomercato di gennaio? Ci sono dei contratti fra potenziali venditori e acquirenti, la cifra dev'essere zero", ha poi concluso Galliani.

G.M.