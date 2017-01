Fiorentina-Juventus, emergenza sulla destra: Allegri studia due soluzioni

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

13/01/2017 12:40

JUVENTUS FIORENTINA FORMAZIONE - Potrebbe essere una Juventus diversa quella che domenica sera al 'Franchi' affronterà la Fiorentina. Per le news Juventus, Massimiliano Allegri sull'out destro difensivo non potrà disporre infatti neanche dello squalificato Lichtsteiner oltre al lungodegente Dani Alves. Due le opzioni allora per l'allenatore bianconero: adattare sulla fascia uno tra Barzagli e Sturaro, altrimenti cambiare modulo e affidarsi nuovamente al 3-5-2.

News Juventus, Allegri potrebbe affidarsi a Cuadrado contro la Fiorentina

In quest'ultimo caso ritroverebbe una maglia da titolare l'ex della contesa Cuadrado, escluso dall'undici titolare nelle prime due uscite del 2017 con Bologna e Atalanta e che lasciò la Fiorentina nel calciomercato invernale del 2015. In difesa ci sarà il rientro di Chiellini, con Rugani che potrebbe trovare nuovamente spazio nell'eventualità di una linea a tre. In mediana, invece, Pjanic dovrebbe spuntarla su Sturaro, anche se l'ex romanista nelle ultime partite ha ben impressionato sulla trequarti a dispetto delle grigie prove del 2016 da interno di centrocampo. Asamoah sarà confermato sulla sinistra (Alex Sandro, al rientro, al massimo andrà in panchina), mentre in attacco Higuain si riprenderà il posto al fianco del connazionale Dybala dopo il turnover in favore di Mandzukic in Coppa Italia. Tra i pali, infine, si rivedrà Buffon smaltita l'influenza della scorsa settimana.



Ipotesi 4-3-1-2: Buffon; Barzagli, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.



Ipotesi 3-5-2: Buffon; Barzagli, Rugani, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pjanic, Asamoah; Dybala, Higuain.