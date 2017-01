Calciomercato Juventus, Zaza ha deciso: sbarca nella Liga!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS ZAZA VALENCIA - Come vi aveva anticipato Calciomercato.it, sarà il Valencia la prossima destinazione sul calciomercato di Simone Zaza. L'attaccante della Nazionale, dopo la non fortunata parentesi in Premier League con la maglia del West Ham, secondo 'Sky Sport' avrebbe infatti accettato la destinazione spagnola: la Juventus lo cederebbe in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro più 2 di bonus e legato alla salvezza dei 'Pipistrelli' o al raggiungimento delle 10 presenze.

Calciomercato Juventus, Zaza ha scelto il Valencia

Zaza - per il calciomercato Juventus - dovrebbe firmare un contratto pluriennale con il Valencia a circa 2,2 milioni di euro a stagione. Inizia così una nuova avventura per il 25enne centravanti lucano, che in Inghilterra non era mai andato a segno nelle 11 presenze totali disputate con la casacca del West Ham. Un'opportunità di riscatto per l'ex Sassuolo, che con i suoi gol si augura di riuscire nell'impresa di salvare il club spagnolo, in crisi di risultati e relegato al momento nei bassifondi della classifica di Liga. Zaza non troverà però in panchina Prandelli, che aveva indicato espressamente il suo nome prima dell'addio anticipato al sodalizio del 'Mestalla'. Inoltre, giocando con continuità e ritrovando anche con una certa frequenza la rete, l'attaccante potrebbe riconquistare uno spazio importante nell'Italia del Ct Ventura.