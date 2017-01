Calciomercato Juventus, in arrivo un tesoretto grazie a Coman!

13/01/2017 12:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS COMAN BAYERN MONACO - Ben 21 milioni di euro stanno per finire nelle casse della Juventus. Secondo quanto riferito da 'Gazzetta.it', il Bayern Monaco ha comunicato ai dirigenti bianconeri, la volontà di esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Kingsley Coman, 20enne ala parigina ex Paris Saint-Germain. Il giocatore, sotto contratto con il club piemontese fino al giugno del 2019, era passato in prestito ai bavaresi lo scorso 30 agosto.



L'affare, sempre secondo quanto riferito, è stato già definito ieri pomeriggio, quando l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha incontrato il procuratore Giovanni Branchini, intermediario nella trattativa per conto dei tedeschi, che si impegnao quindi a versare il pattuito dopo i 7 milioni di euro già bonificati per il prestito biennale del calciatore.

