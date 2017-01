Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: Leicester su Gonzalo Rodriguez

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

13/01/2017 11:39

RINNOVO GONZALO RODRIGUEZ LEICESTER / Non ci sono solo Kalinic e Badelj ad agitare il sonno dei tifosi viola. Complice un rinnovo che non arriva, Gonzalo Rodriguez rischia di diventare un caso del calciomercato Fiorentina. In scadenza di contratto a giugno, il difensore argentino è diventato una preda molto appetibile per molti club che necessitano di rinforzi importanti nel pacchetto arretrato. In Italia, Inter e Milan sono da tempi non sospetti sulle tracce dell'ex Villarreal, ma le compagini nostrane dovranno guardarsi anche dalla concorrenza straniera. In Francia, ad esempio, il Marsiglia sta monitorando diversi profili in quel ruolo, ma il pericolo maggiore potrebbe arrivare dalla Premier League.

Rinnovo Gonzalo Rodriguez, spunta il Leicester

Dopo aver fatto inutilmente diversi tentativi per Francesco Acerbi, Claudio Ranieri ha deciso di virare anche su altri obiettivi e, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha inserito sul proprio taccuino anche il nome di Gonzalo, allettato dalla prospettiva di ottenere un rinforzo di qualità a basso prezzo. In casa Chelsea, la prima scelta è invece rappresentata da Virgil van Dijk. Una concorrente in più, dunque, per le compagini italiane, anche se l'Inter ha già avuto più di un contatto con l'agente del difensore.