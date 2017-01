Paris Saint-Germain, Jesé-Liga: ci siamo!

13/01/2017 11:25

PSG LAS PALMAS JESE' - Si avvicina il ritorno in Spagna di Jesé. Come riporta il quotidiano 'Marca', la trattativa tra il Paris Saint-Germain e il Las Palmas sarebbe in uno stato avanzato con l'ex Real Madrid che ha più volte manifestato la volontà di accasarsi nella formazione di Liga. Seguito in Italia da Roma e Milan, Jesé non farebbe più parte dei piani di Emery con il PSG che sarebbe disposto a pagare parte dell'ingaggio del giocatore da qui a fine stagione.



G.M.