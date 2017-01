Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: una data cruciale

13/01/2017 11:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / La Juventus non intende fare a meno della classe e del talento di Paulo Dybala. I bianconeri hanno realizzato una squadra che mira alla vittoria della Champions League. Privarsi dunque a giugno di un giocatore del genere, costringerebbe la rosa a un passo indietro.

Si lavora dunque al rinnovo dell'argentino, che sembra più vicino, come riportato da 'Il Messaggero'. La corte della Liga, con Real e Barcellona disposte a dar vita a un clasico di mercato per lui, non può che lusingare il giocatore, che sembra però intenzionato a restare a Torino.

Le voci dalla Spagna si ripetono giorno dopo giorno, dato l'ingaggio attuale del gioacatore e il rinnovo non ancora ufficializzato. Prolungare il contratto di Dybala manderebbe un chiaro segnale e, stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', tra il 18 e il 20 gennaio il procuratore dell'attaccante sarà a Torino. L'intenzione è quella di aggiungere un tassello importante alla trattativa per il rinnovo. Si discuterà ovviamente dell'ingaggio, con la proposta della Juventus che è di 5.5 milioni di euro più bonus, avvicinando Dybala ai 7 milioni di Higuain, a fronte della richiesta dell'entourage del giocatore, pari a 7-7.5 milioni di euro, come raccontato anche dalla nostra redazione.

L.I.