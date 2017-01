Calciomercato Roma, 16 milioni per Dzeko!

13/01/2017 11:11

ROMA DZEKO CINA / Gli spettri cinesi minacciano ormai da mesi la penisola italiana, pronti a soffiare alla Serie A calciatori di livello, che siano in grado di impreziosire il prodotto calcio locale. Tra i più insistenti nella ricerca di giocatori del massimo campionato, dobbiamo segnalare sicuramente Fabio Cannavaro, che aspetta ancora una risposta definitiva da parte di Nikola Kalinic. Il bomber della Fiorentina non è stato tuttavia l'unico attaccante sondato. Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, il Tianjin Quanjian avrebbe offerto circa 16 milioni di euro a stagione ad Edin Dzeko, scontrandosi tuttavia con il netto rifiuto dell'attaccante bosniaco, che non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma.

D.T.