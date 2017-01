DIRETTA Serie A, Lazio-Atalanta: segui la cronaca LIVE

15/01/2017 14:00

DIRETTA LAZIO ATALANTA - Il girone di ritorno inizia subito con una gara molto impegnativa per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti infatti ospitano tra le mura amiche dell'Olimpico, l'Atalanta di Gasperini. Match tra due delle sorprese più liete di questa prima metà di stagione. I capitolini vengono dal succeso di misura per 1-0 sul Crotone, gli orobici dalla sconfitta per 3-4 di Coppa Italia contro la Juventus, gara che comunque ne ha ribadito il gran stato di forma e la pericolosità. Un avvertimento quindi per la Lazio, nonostante la statistica la veda avanti negli ultimi 5 scontri diretti con 3 vittorie contro una.

FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Felipe Anderson, Parolo, Biglia, Lulic; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Zukanovic, Caldara, Masiello; Conti, Freuler, Konko, Kurtic, Spinazzola; Gomez, Petagna. All. Gasperini.



CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45*; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36*; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina 27*; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 20*; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9*; Pescara 9.

F.S.