DIRETTA Serie A, Inter-Chievo: formazioni ufficiali! - LIVE

14/01/2017 19:45

DIRETTA INTER CHIEVO - Il girone di andata, si è chiuso per l'Inter con un'importante vittoria esterna in rimonta sul campo dell'Udinese. Ora, i nerazzurri di Stefano Pioli ripartono da 'San Siro' con il Chievo di Rolando Maran come avversario. Gli ultimi 5 precedenti, vedono il bilancio a favore dei padroni di casa: sono infatti 3 i successi dei nerazzurri, contro 1 solo dei clivensi. Ma al di là della statistica, l'Inter non dovrà sottovalutare la voglia di riscatto del Chievo che, nell'ultimo turno, ha incassato una pesantissima sconfitta interna per 4-1 contro l'Atalanta di Gasperini.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Pioli.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Bastien; Birsa; Meggiorini, Pellissier. All.: Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45*; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36*; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina 27*; Bologna 26**; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9**; Pescara 9.

*una partita in meno; **due gare in meno

F.S.