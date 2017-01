Calciomercato Chelsea, Conte vuole Payet

13/01/2017 10:03

PAYET CHELSEA / Antonio Conte prosegue la sua ricerca di rinforzi a centrocampo e sta valutando profili molto diversi tra loro. Le difficoltà incontrate per Nainggolan prima e per Vidal poi, potrebbero costringere il Chelsea a virare su calciatori con altre qualità tecnico-tattiche. Secondo 'The Sun', ad esempio, il club londinese starebbe monitorando con estremo interesse la situazione di Dimitri Payet e potrebbe presentare un'offerta al West Ham nei prossimi giorni. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe già raggiunto un'intesa con il Marsiglia che, tuttavia, si è vista rifiutare la sua offerta da 22 milioni di euro.

D.T.