Juventus, Del Piero: "Dybala è diverso dai vecchi 10. Champions? Aspetto Napoli-Real"

JUVENTUS DEL PIERO DYBALA / Tanti i nomi dello sport alternatisi sul palco di 'Pitti Uomo' e, dopo Roberto Baggio, ecco Alessandro Del Piero, che ha parlato inevitabilmente della sua Juventus: "Il club porta avanti un percorso iniziato tempo fa, - ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport' - che è ormai nel suo Dna".

DYBALA - "Ha delle gran doti tecniche ed è riuscito a imporsi con Personalità. Il suo livello è già altissimo oggi ma può crescere ulteriormente. E' diverso dagli altri 10 juventini, anche perché ha la particolarità d'essere mancino. E' bello vederlo giocare. Non facci paragoni".

SCUDETTO-CHAMPIONS - "In serie A attenzione a Roma e Napoli. La corsa non è chiusa. Contro il Porto invece conterà lo stato di forma. Si potrà parlare di sorteggio fortunato soltanto se si passerà il turno. Ad ogni modo questa Juve è costruita per vincere la Champions League. Sono curioso però di vedere la sfida tra Napoli e Real, soprattutto al 'San Paolo'".

TOTTI - "E' uno di quei campioni per il quale basta pronunciare il nome. Così si è detto tutto. Di lui posso parlare soltanto bene".

