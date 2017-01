Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: ancora nessuna offerta per Walace

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

13/01/2017 09:41

WALACE LAZIO ESCLUSIVO / In attesa di nuovi incontri con Lucas Biglia per il rinnovo contrattuale, la Lazio, complice anche la cessione di Cataldi in prestito al Genoa, non resta immobile sul fronte calciomercato e sta sondando diverse piste in ottica immediata e futura. Uno dei nomi che piace da sempre a Igli Tare è quello di Walace, 'volante' del Gremio e campione olimpico con il Brasile nel 2016. Il 21enne è un vecchio pallino del Ds biancoceleste che già in passato aveva fatto più di un tentativo per portarlo nella Capitale, salvo poi scontrarsi con le alter richieste del club di Porto Alegre. Divenuto titolare indiscusso ancora giovanissimo, il centrocampista ha già collezionato la bellezza di 107 partite ufficiali con la maglia del 'tricolor gaucho', divenendo uno dei centrocampisti più continui e di rendimento.

Walace Lazio, la situazione

Tornando alla compagine biancoceleste, ad oggi, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, non sono ancora state presentate offerte ufficiali al Gremio e al calciatore che, dal canto suo, gradirebbe molto la destinazione. Gli ostacoli principali sono ad oggi rappresentati dal prezzo di 10-12 milioni di euro fissato dal club brasiliano, dallo status da extracomunitario del ragazzo e da una concorrenza molto nutrita. Come detto in precedenza, Leicester, Lione, Marsiglia e Monaco sono interessate a Walace, ma negli ultimi giorni si registrano altri contatti dall'Inghilterra e dalla Germania. In passato anche Bologna, Fiorentina e Juventus hanno manifestato interesse per il centrocampista.