Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: rinnovo Torreira in stallo, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

13/01/2017 09:29

CALCIOMERCATO SAMPDORIA TORREIRA / Quello del centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira è uno dei nomi caldi del calciomercato invernale, alla luce delle difficoltà incontrate dalla dirigenza blucerchiata nella trattativa per il rinnovo del contratto.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, nonostante le recenti indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra le parti, la situazione rinnovo è attualmente in fase di stallo. In tempi recenti, infatti, non c'è stato alcun nuovo contatto tra le parti, dopo il no alla prima offerta della Sampdoria, che era pronta a garantire un ingaggio da circa 400/500mila euro a stagione (contro i 120mila annui - fino al 2020 - attualmente percepiti dal centrocampista uruguaiano). Roma e Siviglia restano alla finestra, in attesa di novità sul futuro di Torreira.

S.D.