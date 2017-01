Calciomercato Juventus, ore decisive per Orsolini

13/01/2017 09:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / E' una Juventus che guarda al futuro, come dimostrato con Rugani, trattenuto a ogni costo. Il Napoli lo ha tentato, proponendogli un ruolo da titolare, che i biancoeneri potranno garantirgli a breve.

Rientra infatti in un piano prospettico del club bianconero, che cerca talenti in giro per il mondo, arricchendo la propria rosa anche di top player, senza però dimenticare quanto di buono i settori giovanili nostrani abbiano da offrire. Questa particolare attenzione è stata di recente dimostrata (ancora una volta) con l'arrivo di Caldara, classe '94.

La giornata di oggi potrebbe però rivelarsi decisiva anche su un altro fronte: Orsolini. E' infatti prevista l'assemblea di Lega, alla quale prenderanno parte sia Juventus che Ascoli. Sarà questa un'occasione per rivedere la bozza d'accordo trovata negli ultimi giorni, con cifre intorno ai 4.5 milioni di euro. Nella trattativa potrebbero rientrare anche altri giocatori, come ad esempio Favilli.

Netto ad oggi il sorpasso della Juventus sulle concorrenti, come il Napoli e l'Atalanta, che restano vigili sulla situazione, pronti a inserirsi in caso di problemi. Un incontro con il procuratore del giocatore potrebbe invece concretizzarsi agli inizi della prossima settimana. Possibile infatti che in giornata non ci siano i tempi per i due meeting di mercato.

L.I.