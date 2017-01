Caciolmercato Inter, Juventus avanti per De Sciglio ma occhio ai nerazzurri

13/01/2017 08:57

CALCIOMERCATO INTER - Trovare un buon esterno difensivo sul calciomercato, si sa, non è cosa semplice. Se poi lo si vuole giovane e magari elemento stabile della propria Nazionale, la ricerca si fa decisamente più complicata. Ecco perché Mattia De Sciglio attira da tempo su di sé le attenzioni di tanti importanti club europei. A ventiquattro anni, De Sciglio è ormai una realtà affermata del calcio italiano ed internazionale. Dalla stagione 2011-2012, che ha visto la sua promozione in prima squadra, il ragazzo è saputo diventare titolare del Milan grazie a corsa, intelligenza, una innata tranquillità in tutte le fasi di gioco e quella duttilità tattica che gli consente di giocare indifferentemente sull'esterno in difesa come sulla mediana. Dopo gli accostamenti passati ripetuti a Napoli, Roma, Liverpool, Manchester City, United e Barcellona, nelle ultime ore si parla con insistenza di uno sprint da parte della Juventus nei suoi confronti. Un corteggiamento di vecchia data, che l'amministratore delegato dei bianconeri Beppe Marotta, cerca di concretizzare con un matrimonio ufficiale. L'alto dirigente del club piemontese infatti, ha incontrato ieri i procuratori del giocatore (Giovanni Branchini e Donato Orgnoni) riuscendo, a quanto pare, a raggiungere un accordo in vista di un'eventuale trasferimento del giocatore a Torino il prossimo giugno.

Calciomercato Inter, idea De Sciglio per rinnovare la difesa

Manca, tuttavia (particolare non trascurabile), un'intesa con il Milan, col quale il giocatore è sotto contratto fino al giugno del 2018. Come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, non ci sono ancora incontri in programma tra la società rossonera e gli agenti del calciatore per il rinnovo del presente contratto. E questo lascia ben sperare la Juve. Del resto, la 'Vecchia Signora' era già stata vicina a De Sciglio in passato, per stessa ammissione di uno dei suoi procuratori.



Dato che trattasi di colpo in proiezione estiva, i bianconeri dovranno guardarsi dalla fitta concorrenza e - secondo quanto appreso - non è da escludere che il giocatore possa presto divenire, materialmente, un obiettivo del calciomercato Inter. Non sarebbe la prima volta infatti, che le milanesi si scambiano giocatori, basti pensare ai vari Pirlo, Seedorf, Brocchi, Cassano, Ganz, solo per citarne alcuni. La nuova proprietà cinese dei nerazzurri sta vagliando il profilo del giocatore su indicazione del tecnico Stefano Pioli che ne apprezza moltissimo le qualità. Presto potrebbe esserci un sondaggio 'ufficiale'. Del resto, il club di Suning ha la necessità di rinnovare il reparto arretrato della squadra, dato che i vari Ranocchia, Santon e Andreolli, sono già tutti pronti con le valigie in mano.



F.S.