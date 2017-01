Calciomercato Juventus, sprint bianconero: intesa con De Sciglio

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

13/01/2017 07:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO / In piena sessione invernale di calciomercato, la Juventus getta le basi per il futuro: nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra l'amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta e Giovanni Branchini e Donato Orgnoni, procuratori del terzino del Milan Mattia De Sciglio, obiettivo da tempo del calciomercato Juventus.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', le parti hanno raggiunto l'intesa in vista di un possibile trasferimento del giocatore a Torino in estate (manca ancora l'accordo tra le due società). Come rivelato in anteprima esclusiva su Calciomercato.it, non ci sono incontri in programma tra Milan e De Sciglio per il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel giugno 2018. Su di lui c'è anche il Napoli.