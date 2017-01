Calciomercato Roma, offerta ufficiale per Depay

13/01/2017 06:17

CALCIOMERCATO ROMA DEPAY / Anche se ormai la Roma sembra orientata più su altri profili, Feghouli e Musonda in primis, il nome di Memphis Depay resta tra quelli monitorati dalla dirigenza giallorossa. Il Manchester United, tuttavia, non ha intenzione di cedere l'olandese in prestito con diritto di riscatto, né di concedere troppi sconti rispetto alla quotazione di 17 milioni di euro. Ne sa qualcosa il Lione che, secondo 'ESPN' è stata l'unica squadra a presentare un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo, proponendo tuttavia una cifra troppo distante dalla richiesta dei 'Red Devils'.

D.T.