Calciomercato Juventus, per Evra è duello anglo-spagnolo

13/01/2017 00:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA VALECIA CRYSTAL PALACE / Questa sera l'ad Marotta ha preferito glissare, ma il futuro di Evra è sempre più lontano dalla Juventus. Il terzino francese potrebbe lasciare Torino dopo 2 anni e mezzo e le vie che gli sono pongono davanti sono principalmente due: un approdo in Liga o il ritorno in Premier League. Infatti oltre al Valencia, su Evra c'è il forte interessamento anche del Crystal Palace alla ricerca di rinforzi di esperienza per cercare di uscire dai bassifondi della classifica.

E.T./D.G.