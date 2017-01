Incredibile in Cina: non segna da oltre due anni, l'Hebei lo paga 20 milioni!

13/01/2017 00:40

CINA HEBEI FORTUNE CHENGDONG ZHANG / Che i prezzi in Cina siano ormai completamente fuori controllo non è più una novità. I 60 milioni spesi per Oscar e l'ingaggio 'monstre' che percepirà Tevez (38 milioni annui, nessuno incasserà più di lui nel mondo del calcio) sono solo gli ultimi esempi. Ma l'ultimissima che proviene dalla Super League ha quasi dello 'scandaloso': Chengdong Zhang è stato acquistato dall'Hebei Fortune per 20,44 milioni di euro.

Una cifra anche fin troppo modesta se paragonata a quelle sopracitate. Cosa c'è di strano? In primis si tratta dell'acquisto più caro della storia del loro calcio per un giocatore di nazionalità cinese. E fin qui nulla di anomalo ancora, semmai un primato da sottolineare. L'anomalia - se così è lecito chiamarla - sta nel fatto che la punta in questione non riesca ad esultare dalla bellezza di 971 giorni! L'ultima volta che ha trovato la via della rete era il 17 maggio 2014, da lì in poi il nulla. Eppure il club di Qinhuangdao - dove militano anche Lavezzi e Gervinho - è sembrato non curarsene ed ha deciso di investire ugualmente sull'ex Rayo Vallecano (col quale ha totalizzato appena 220 minuti di gioco) una cifra record. E pensate cosa sarebbe successo se avesse segnato almeno un gol negli ultimi due anni e mezzo...

D.G.