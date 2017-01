12/01/2017 23:47

CALCIOMERCATO MILAN KRAMER / Missione tedesca per la coppia Fassone-Mirabelli. I futuri dirigenti del Milan 'cinese' sono già a lavoro per la prossima estate e - come riporta 'Sky Sport' - uno dei nomi sui quali si sono posati i loro occhi è quello di Cristoph Kramer, centrocampista del Borussia M'Gladbach, cercato già in passato dal Napoli.

D.G.