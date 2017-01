Coppa del Re, Jovetic subito in gol ma non basta. A segno anche 'Pepito' Rossi

12/01/2017 23:16

COPPA DEL RE SPAGNA SIVIGLIA REAL MADRID CELTA VIGO / Stevan Jovetic si presenta nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi del Siviglia: il montenegrino ha segnato nella gara di Coppa del Re contro il Real Madrid. Una sfida che si è conclusa con un pirotecnico 3-3 che non è servito agli andalusi per passare il turno vista la vittoria dei 'Blancos' all'andata. Nelle gare del pomeriggio vittoria per il Celta Vigo (Giuseppe Rossi in gol) e pari a reti bianche tra Eibar e Osasuna.

Celta Vigo-Valencia 2-1 (61’ Rossi, 63’ Araujo, 90’ Sisto)

Eibar-Osasuna 0-0

Sevilla-Real Madrid 3-3 (10’ aut.Danilo, 48’ Asensio, 54’ Jovetic, 77’ Iborra, 83’ rig.Sergio Ramos, 90’ Benzema)

D.G.